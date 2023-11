Am Freitag war "Headphone Jack" im Kaminwerk in Memmingen zu Gast. Die Cover Rock Band um den Memminger Stadtrat, Kaminwerk-Chef und Gitarristen Matthias Ressler, spielte zum 40-jährigen Bandjubiläum fast nur eigene Titel und brachte von Anfang an das gut besuchte Kaminwerk zum toben.