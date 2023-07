Bildergalerie: Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren: So war die Eröffnung

Es ist soweit: Das Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren ist eröffnet! Am Donnerstag, 13. Juli 2023, ging es um 19:30 Uhr im Rondell los.

Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes.

Das Tänzelfest in Kaufbeuren gilt als das älteste Kinderfest Bayerns. Es findet jedes Jahr Mitte Juli statt und dauert 12 Tage. Zurückgeführt wird dieses Fest auf eine Stiftung Kaiser Maximilians I., des "letzten Ritters Deutschlands", im 15. Jahrhundert. Im Laufe von fünf Jahrhunderten wandelte sich das Fest oft. Heute steht es unter dem Motto "Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt".

Tänzelfest 2023: Großer Festzug und Lagerleben in Kaufbeuren

Am Sonntag und am Montag wird vor dem Kaufbeurer Rathaus in einer großen Spielszene die Legende der Stiftung des Festes durch Kaiser Maximilian I. dargestellt. Zentrales Element des Festes ist der jeweils anschließende Festzug mit einem fast lückenlosen Querschnitt durch die Geschichte Kaufbeurens von der Gründung bis in das frühe 20. Jahrhundert. Am Fest sind alljährlich etwa 1.850 Kinder in historischen Trachten, über 170 Pferde, viele Kutschen, 36 Festwagen und Musikgruppen beteiligt.

Weiterer Höhepunkt ist das Lagerleben am Freitag- und Samstagabend. Wir haben alle Infos zum Programm, den Preisen und Änderungen. Weitere Fotos von der Eröffnung findet ihr bei allgaeuer-zeitung.de