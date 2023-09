3.600 Besucher nahm die Band Santiano in Altusried mit auf eine Reise zur See. Die Shanty-Rocker traten am Freitagabend bei angenehmen Temperaturen und trockener Witterung auf der Freilichtbühne Altusried auf. Spitzen-Stimmung war vorprogrammiert. Die besten Bilder vom Konzert.