Bildergalerie: Musikkapellen eröffnen mit Sternmarsch 50. Bezirksmusikfest im Bezirk 4 Marktoberdorf

Am Donnerstag, 29. Juni, war es soweit: Das 50. Bezirksmusikfest im Bezirk 4 Marktoberdorf des Allgäu Schwäbischen Musikbundes (ASM) ging los. Zum Auftakt nahmen fünf Kapellen am Sternmarsch teil. Mit dabei waren die Musikkapellen aus Wald, Reinhardsried, dem Marktoberdorfer Stadtteil Sulzschneid, die Stadtkapelle Marktoberdorf und die Kapelle aus dem Ortsteil Rieder. Am Freitag- und Samstagabend ist jeweils Party angesagt. Am Freitag will die Blaskapelle Gehörsturz "Fättes Blech" und "Speckdrum" für Stimmung sorgen. Am Samstag, 1. Juli, heizen unter dem Motto “Blasmusik on fire” die Brauhaus Musikanten und "Muckasäck" dem Publikum ein. Zuvor findet am Samstag ab 13:30 Uhr aber das Bezirksjugendkonzert statt und zwar erstmals in einem Festzelt. Am Sonntag, 2. Juli, steht schließlich der große Festumzug in Geisenried auf dem Programm. Los geht der Tag um 9 Uhr mit einer Messe am Feuerwehrhaus Geisenried, ab 10:30 Uhr unterhält das Jugendblasorchester Marktoberdorf beim Frühschoppen im Festzelt und um 13 Uhr gibt es einen Gemeinschaftschor aller Kapellen. Um 13:30 Uhr startet schließlich der Festumzug.