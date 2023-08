Was für eine Leistung: Der Buxheimer Ausnahme- und Ausdauersportler Melchior Müller ist von Flensburg - Oberstdorf gefahren. Das Ganze nonstop mit dem Rennrad und in unglaublichen 50 Stunden. Am Sonntagmorgen kam er gegen 6 Uhr in seiner Heimatgemeinde an. Mehr zu der Radtour von Melchior Müller lest ihr übrigens auf allgäuer-zeitung.de