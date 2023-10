Gruselspaß in der Landwirtschaft: Landwirtin aus Rückholz arbeitet an Halloween mit Kürbis auf dem Kopf

"Süßes oder Saures" heißt es heute Abend wieder, wenn Kinder durch die Straßen ziehen und von Tür zu Tür gehen. Doch auch in der Landwirtschaft geht Halloween. Das beweist Verena Guggenmos aus Rückholz. "An Halloween haben wir immer schon Kürbisse mit der Familie geschnitzt und ich wollte es dieses Jahr mal ein bisschen lustiger machen. Mit meinen Bildern und Videos will ich immer wieder vermitteln, wie viel Spaß man in der Landwirtschaft haben kann", so Verena Guggenmos.