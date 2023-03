John Diva & the Rockets of Love. Die Glam-Metal Band aus den Staaten machten während ihrer "The Big Easy" Tour, die noch bis zum 6. Mai läuft, Station im Kaminwerk. Das aktuelle Album "The Big Easy" ist seit 17.3. auf dem Markt. Wer auf Mainstream und Klischee steht, ist hier bestens aufgehoben.

Fotos: Daniel Tretter