Volles Haus in der Bäckerei Lipp in Rückholz. Das Jazzelsteiner Rock und Blues Ensemble begeisterte mit Standards aus Jazz und Blues wie den "Hoochie Coochie Man" oder "Ain't no Sunshine". Die Band aus dem südlichen Ostallgäu wurde 1982 gegründet und besteht mehrheitlich aus Mitgliedern von damals.