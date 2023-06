Konzertbilder: Heiratsantrag auf der Bühne: "Grenzenlos" und "Freiwild" rocken die bigBOX in Kempten

Die Allgäuer Band "Grenzenlos" brachte am Freitag als Vorband von "Freiwild" das Publikum in Stimmung. Die Krönung des Auftritts war ein Heiratsantrag vom Frontsänger am Ende der Auftritts, der natürlich bejaht wurde.

Band wird "verarscht"

Dann sollte es losgehen mit Freiwild, aber die Band sollte, Entschuldigung, "verarscht" werden. Das Publikum sollte der Band den Rücken zukehren und keinen Laut von sich geben. Ein Witz zum Tourfinale - Aber die Meute konnte sich nicht zurückhalten und begrüßte die Jungs euphorisch. Mit einem pyrotechnischen- und musikalischen Feuerwerk gings dann Rund in der bigBOX. Es wurde ausgelassen mitgegröhlt und gefeiert.