Bildergalerie: "Harakiri for the Sky" heizt den Fans beim Ultimate Ratio Fest im Kaminwerk Memmingen ein

Das Ultimate Ratio Fest kam auch 2023 wieder mit einer schlagkräftigen Truppe ins Kaminwerk Memmingen. Am vergangenen Samstag bekamen Rock-Fans dort intensive und melancholische Metal-Musik zu hören. Headliner war "Paradise Lost" aus Halifax, West Yorkshire. Außerdem heizten die Bands "Primordial", "Harakiri for the Sky" und "Omnium Gatherum" den Fans ein. Hier die besten Fotos von "Harakiri for the Sky".