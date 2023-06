Am Freitag startete in Kempten das Freiluft-Festival. Nach fünf Jahren Pause können Musikfans auf dem vom Parktheater veranstalteten Festival wieder kräftig abfeiern. Am Samstag geht die Party weiter. Ingesamt werden 30 DJs auf drei Bühnen den Partygästen einheizen. Wo in diesem Sommer im Allgäu noch abgefeiert werden kann, sehen Sie hier.