Bilder vom Umzug: Fischertag Memmingen 2023: Zug des Fischerkönigs mit Gefolge

Am Samstag fand in Memmingen der traditionelle Fischertag statt. Nachdem schon am Vormittag das Ausfischen im Memminger Stadtbach für gute Laune bei den Memmingern und den Besuchern sorgte, gab es am Abend noch einen Umzug. Dabei zog der Fischerkönig mit seinem Gefolge durch die Stadt. Von der Kempter Straße bis zur Ulmer Straße jubelten gutgelaunte Zuschauerinnen und Zuschauer den Mitwirkenden und dem neuen Fischerkönig zu.