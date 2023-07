Fahrzeugkorso

Joachim Freudig

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Schöllang

Oberallgäu

Mit einemwurde am vergangenen Sonntag der 63-jährigein den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet. 46 Jahre lang engagierte sich der Allgäuer in der. Eingetreten 1977 in die, war er zuletzt 19 Jahre in der Inspektion und 15 Jahre als Kreisbrandinspektor für das südlicheim Einsatz.