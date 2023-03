Bildergalerie: Europas größte Blasmusik-Tournee ist zu Gast im Allgäu

Nach drei Verschiebungen hat es nun doch noch geklappt: Europas wohl größte Tournee der Militär- und Blasmusik, die "Musikparade", kehrte mit neuen Orchestern und neuer Show zurück in die Big Box Allgäu. Insgesamt präsentieren sechs internationale Orchester mit mehreren Hundert Künstlern ihr Können.

Von Märschen bis hin zu Pop

Musikkorps, Marching Bands sowie offizielle Militär- und Repräsentationsorchester zeigten ein Programm, in dem Militär-Musik genauso zu hören war, wie Klassik, Swing bis hin zu Rock und Pop. Klassische Märsche waren ebenso vertreten wie aktuelle Songs und Evergreens.

350 Musiker vereinen sich zum "Orchester der Nationen"

Bei der "Musikparade" waren auch dutzende "Pipes" und "Drums" dabei. Damit lehnt sich die Veranstaltung an das Edinburgh-Tattoo in Schottland an, eine einzigartige Präsentation schottischer Musik. Höhepunkt war das große Finale, bei dem sich alle 350 Teilnehmer zum „Orchester der Nationen“ vereinen, um gemeinsam zu musizieren. Auch Darth Vader schwang den Taktstock bzw. das Laserschwert.

Fotos: Florian Röthel