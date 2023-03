Konzert-Bildergalerie: Erfolgreiche deutsche Band "DePhazz" spielt in der Dampfsäg in Sontheim auf

Beim Konzert der Mindelheimer Jazztage "Jazz isch" trat am Samstag, 25.03.2023 eine der bekanntesten deutschen Bands in der Dampfsäg in Sontheim auf. Die Band "Destination Future Jazz", kurz "DePhazz" aus Heidelberg!

Eine der erfolgreichsten deutschen Bands

Die Band zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt. Mit weltweit ausverkauften Tourneen, Filmsoundtracks und Radiohits wie "Mambo Craze" sind sie weithin bekannt.

Begeisterte Stimmung

Die 300 Plätze in der Dampfsäg waren schon lange vor Konzertbeginn ausverkauft. Bis von weit her kamen die Fans um die Band zu hören. Die Gäste waren bis zum Ende hoch begeistert.

Fotos: Fritz Pavlon