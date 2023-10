Der Sonntagabend in der BigBox Allgäu in Kempten gehörte dem beliebten Kabarettist Dieter Nuhr. Mit seinem Programm "Nuhr auf Tour" unterhielt der 62-Jährige auch im Allgäu sein Publikum. Ursprünglich sollte die Veranstaltung bereits am 23. Juni 2022 stattfinden, wurde aufgrund der Coronapandemie aber auf den 1. Oktober dieses Jahres verlegt.

Während seines Programmes führte Nuhr durch seine ganz persönliche und unterhaltsame Zeitanalyse.