Festival-Bildergalerie: Die schönsten Bilder vom 57. Bezirksmusikfest in Oberopfingen am Sonntag

Am Sonntag, dem letzten Tag des 57. Bezirksmusikfests in Oberopfingen, wurde nochmal kräftig gefeiert. Für die Besucher und die Akteure gab es unter anderem ein Festzelt mit vielen Leckereien.

Festumzug und Großkapelle

Für Stimmung sorgte eine Großkapelle aus den am Fest teilnehmenden Musikern. Krönender Abschluss war dann ein Festumzug bei bestem Wetter an dem 80 Gruppen und Kapellen knapp eineinhalb Stunden durch die Straßen zogen.

Großbrand während Festival

Überschattet wurde die Feier durch einen Großbrand im Ort. Eine landwirtschaftliche Halle hatte Feuer gefangen und brannte komplett nieder. Dabei wurden sechs Feuerwehrleute verletzt, der Schaden ist enorm.

Weitere Bezirksmusikfeste im Allgäu

Im Allgäu stehen diesen Sommer noch weitere Bezirksmusikfeste an. In einem Artikel haben wir die anstehenden Termine in einer Übersicht zusammengefasst. Lange warten müssen Musikbegeistere übrigens nicht. Vom 29. Juni bis zum 29. Juli steht das Bezirksmusikfest in Geisenried an.