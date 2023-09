Bildergalerie: Deutscher Fernsehpreis 2023: Das sind die Gewinner

Am Donnerstag fand die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2023 im Coloneum in Köln statt. Die Gala wurde zur Hauptsendezeit im Fernsehen ausgestrahlt. Im Gegensatz zu den Vorjahren gab es keine feste Moderation, sondern die Laudatoren führten durch die Verleihung. Am Vorabend wurden wie im Vorjahr in der sogenannten Nacht der Kreativen die Preisträger in den Gewerken in der Flora ausgezeichnet. Diese Veranstaltung moderierte Steven Gätjen.