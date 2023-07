Die Trachtengruppe aus Blaichach hat am Wochenende im Dorfwirt mit ihrem Auftritt begeistert. Am 20. August feiert der Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten- und Heimatvereine sein 111. Jubiläum im Rahmen der Festwoche in Kempten. Dort findet dann das 86. Allgäuer Gautrachtenfest statt.