Am Donnerstag, den 16. November fand in den Bavaria Filmstudios in München die 75. Bambi-Verleihung statt. Zahlreiche nationale und internationale Stars tummelten sich auf dem roten Teppich. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem der Schauspieler Mads Mikkelsen, Sängerin Zara Larsson, Newcomer Felix Kammerer und Peter Maffay. Auch der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde ausgezeichnet.