Das war's schon wieder mit der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten! Nach dem Gautrachtenumzug am Nachmittag feierten am Abend wieder viele Menschen ein letztes Mal für dieses Jahr im Festzelt. Die schönsten Fotos vom letzten Festwochen-Sonntag 2023 gibt's hier.

Ihr wollt noch mehr Fotos von der Allgäuer Festwoche sehen?

Ihr wart an einem der anderen Abend im Festzelt? Wir waren die ganze Woche für euch unterwegs - vielleicht findet ihr eure Freunde und euch in einer dieser Bildergalerien: