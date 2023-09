Geretsried

Kaminwerk

Memmingen

Jürgen Plangger

Die Dark- und Synth-Rock-Band aushat am Samstag,15.9.2023 imgerockt. Die Band präsentierte auch einige neue Songs aus den neuen Album "Down the Spiral of a Soul". "A Life Devided" wurde 2003 gegründet und hat mittlerweile schon das siebte Album veröffentlicht. Übrigens: Wem das Gesicht des Sängersbekannt vorkommt - er ist seit 2006 auch Gitarrist bei "Eisbrecher".