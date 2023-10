Bildergalerie: 400 Besucher feiern beim Festival "Rock the Box" in der Bigbox

400 Musikfans haben am Samstag in der Kultbox in Kempten beim "Rock the Box"-Festival gefeiert. Den Anfang der fünf Bands machten "Lid Villains" aus Karlsruhe mit Hardrock. Es folgten "Thriller" aus Kempten mit Heavy Metal der achtziger Jahre. Dabei stellten sie ihre neue CD "Street" vor. "Sickret" aus der Schweiz ließen es mit Nu Metal angereichert mit Rapp und Hardcore krachen. Das Powerduo "Powder Of Pigeons" mit Gitare, Gesang und Schlgzeug hauten ihren Schmuddelrock ohne Verschnaufpause in die Halle. "Stepfather Fred" bildeten den Abschluss mit Heavy-Alternativ-Rock. Nach fünf Stunden ging schließlich ein lauter Rockabend zu Ende.