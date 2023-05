Bildergalerie: Bildergalerie: Frontalcrash zwischen Motorrad und Auto bei Stiefenhofen

Schwer verletzt wurde am Sonntagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 14-jährige Mitfahrerin bei einem Unfall nahe Stiefenhofen. Der Motorradfahrer war laut Polizei auf dem Weg von Wolfsried nach Stiefenhofen (Landkreis Lindau), als er in einer Kurve ein Auto überholen wollte. Doch während der Jugendliche noch mitten im Überholen war, kam ihm ein Auto entgegen. Das Motorrad krachte frontal mit dem Auto zusammen, beide fingen Feuer. Der Crash war so heftig, dass das Motorrad anschließend gegen das Auto geschleudert wurde, das er zuvor überholt hatte.