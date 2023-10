Ultimate

Kaminwerk

Memmingen

Halifax

Yorkshire

DasRatio Fest kam auch 2023 wieder mit einer schlagkräftigen Truppe ins. Am vergangenen Samstag bekamen Rock-Fans dort intensive und melancholische Metal-Musik zu hören. Headliner war "Paradise Lost" aus, West. Außerdem heizten die Bands "Primordial", "Harakiri for the Sky" und "Omnium Gatherum" den Fans ein. Hier die besten Bilder von "Primordial".