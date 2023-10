Bildergalerie: Großübung an der Grund- und Mittelschule Oberstaufen

Zu einer großangelegten Übung mit rund 300 Teilnehmern rückten am Samstagnachmittag die Feuerwehren aus Oberstaufen, Thalkirchdorf, Steibis und Aach aus. An der Grund- und Mittelschule Oberstaufen, entzündeten sich mehrere alte Schulmöbel im Untergeschoss des mehrstöckigen Schulgebäudes. Wie bei einem realen Einsatz, wurden die Ehrenamtlichen per Melder und auch per Sirene alarmiert. Schon nach kurzer Zeit trafen die ersten Fahrzeuge der Feuerwehr Oberstaufen, unter den Blicken zahlreicher Zuschauer ein.