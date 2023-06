Fußball-Bildergalerie: Relegationsspiel FC Memmingen gegen SpVgg Ansbach endet unentschieden

Am Dienstagabend fand in der Arena Memmingen das Relegationsspiel zur Regionalliga, vor 1.564 Zuschauern statt. Die Begegnung endete mit einem 1:1 unentschieden. Die Gäste aus Mittelfranken gingen durch Sven Landshuter in der 23. Minute in Führung. Die Memminger konnten in der 51. Minute durch Dominik Stroh-Engel ausgleichen.

Rückspiel am Freitag

Am Freitag wird nun die Entscheidung im Rückspiel um 18:30 Uhr fallen. Der Sieger steigt damit sicher auf während der Verlierer den Aufstieg durch den Aufstieg von Unterhaching in die 3. Liga noch erreichen kann.