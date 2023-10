Bildergalerie: FC Memmingen II verliert Heimspielg gegen FC Kempten mit 2:3

Mit 2:3 hat die U21 des FC Memmingen am Samstag das Derby in der Landesliga Südwest gegen den FC Kempten verloren. Mit einem akrobatischen Kopfballtreffer durch Mike Kämpf holten sich die Gäste aus Kempten in der Nachspielzeit den Sieg. Dabei hatten die Memminger noch zur Halbzeit mit 2:1 geführt. Für Memmingen hatten Qazim Prushi und Musa Youssef per Elfmeter getroffen. Für die Gäste traf Thilo Wilke. Nach der Halbzeit gelang es den Kemptenern, das Spiel zu drehen. Nach Toren von Levi Kraus zum 2:2-Ausgleich und dem Kopfballtor in der 92. Minute gingen sie als Sieger vom Platz.