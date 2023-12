Eine eisige Nacht mit Temperaturen bis zu -8,0°C hüllte den Bodensee in eine frostige Decke. Unter einem strahlend blauen Himmel präsentierte sich die Winterlandschaft in ihrer ganzen Pracht. Fast 25cm Schnee bedecken die Ufer des Sees, während auf dem Hausberg des Bodensees, dem 1064m hohen Pfänder in Österreich, stolze 50cm Schnee liegen.