Seit Sonntag regnet es im Allgäu. Und das hat Folgen: Die Flusspegel steigen an. Im Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu wurde laut Hochwassernachrichtendienst Bayern die Meldestufe 1 erreicht. Das bedeutet: Es kann stellenweise zu kleineren Überschwemmungen kommen. So stand am Dienstagmorgen im Oberallgäu die Staatsstraße zwischen Rauhenzell und Rettenberg unter Wasser.