TV Waltenhofen

Tabellenplatz

Am Wochenende trafen die Damen desauf den Eichenauer SV. Die Damen des Eichenauer SV stehen derzeit auf dem letztenmit null Punkten auf ihrem Konto. Somit war schon nach ein paar Minuten klar, in welche Richtung das Spiel gehen wird und so war es auch keine Überraschung das die TVW-Damen am Ende mit 35 : 24 gewannen.