Am Freitagabend ist ein Feuer auf einem Bauernhof in Brittlings in der Gemeinde Altusried ausgebrochen. Der Stall brannte komplett ab. Die Bewohner blieben unverletzt, allerdings fielen drei Kälber den Flammen zum Opfer und zwei Feuerwehrmänner wurden verletzt. Der Schaden geht in die Millionen.