Bildergalerie: Bezirksmusikfest in Geisenried: Tausende feiern im Festzelt und schauen den Festumzug an

Vier Tage lang ging das Bezirksmusikfest im Marktoberdorfer Ortsteil Geisenried. Nach dem Sternmarsch am Donnerstag wurde am Wochenende im Festzelt gefeiert. am Freitag- und am Samstagabend gab es mit Gehörsturz, Fättes Blech, Speckdrum und Brauhausmusikanten und Muckasäck Party-Stimmung.

Festumzug beim Bezirksmusikfest in Geisenried lockt tausende Besucher an

Am Festsonntag stand dann nach dem Festgottesdienst am Vormittag, Frühschoppen und der Gemeinschaftschor auf dem Programm. Danach schauten sich tausende Interessierte den Festumzug an, bevor die Bekanntgabe der Ergebnisse der Wertungsspiele stattfand. Danach gab es noch einen Festausklang mit regionalen Blaskapellen und ein Finale mit den Original Hopfenbläsern.