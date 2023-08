Der FC Oberstdorf musste am Samstag eine bittere 1:0 Niederlage gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell hinnehmen. Bereits in der vierten Spielminute legte der SG mit einem Tor den Grundstein für den Derbysieg gegen den FC Oberstdorf. Während die SG Niedersonthofen nach drei Spielen bereits sechs Punkte auf dem Konto hat, rangiert der FC Oberstdorf noch sieglos am Tabellenende.