Berufsfeuerwehrtag

Blaichach

Jugendfeuerwehr

Am vergangenen Wochenende fand derinstatt. Diese Aktion wurde ins Leben gerufen, damit dieihr Wissen in der Praxis anwenden kann. Außerdem soll den Jugendlichen so ein Eindruck vom Alltag der Berufsfeuerwehr vermittelt werden.