Eine Großübung mit mehreren Fachbereichen des BRK, fand am vergangenen Samstag auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Füssen statt. Rund 100 Einsatzkräfte und 25 Suchhunde waren an der Übung beteiligt. Grund für die Großübung der Rettungshundestaffel und den verschiedenen Fachdienstgruppen des BRK war das 10-jährige Jubiläum der Rettungshundestaffel Oberallgäu.