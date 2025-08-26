Wieder Regen oder doch Sonnenschein? Ab morgen deutliche Wetteränderung

Ist das bisschen Sommerwetter jetzt schon wieder vorbei? Wenn es nach den Meteorologen geht, leider ja. Ab dem Mittwoch, 27. August 2025, müssen wir uns von Sonnenschein und richtig sommerlichen Temperaturen verabschieden.

Regen und Gewitter ab Mittwoch

Im Gegensatz zum Dienstag wird der Mittwoch deutlich nasser. Die Temperaturen bleiben in Bayern und dem Allgäu jedoch zunächst auf dem Niveau des Vortages. 24 bis teils sogar 29 Grad sind durchaus möglich - statt Bade- gibt es allerdings eher Regenschirmwetter.

Im Tagesverlauf erwartet der Deutsche Wetterdienst örtlich schwere Schauer und Gewitter - davon betroffen ist besonders der Südwesten Deutschlands.

Es bleibt vorerst nass und ungemütlich

Auch am Donnerstag ist es wenig sommerlich. Statt Sonnenschein gibt es eine Mischung aus trübem und nassem Wetter. Die Temperaturen pendeln sich im Allgäu zwischen 13 und 20 Grad ein. Lokal sind wieder Unwetter in Bayern möglich, dazu kann es auch lang anhaltenden Regen geben.

Zum Wochenende wird es dann wieder etwas sonniger, aber es gibt weiter regelmäßig Schauer oder kurze Gewitter. Die Temperaturen bleiben irgendwo zwischen 17 und 24 Grad hängen. Sonniger dürfte es dann erst wieder gegen Mitte der kommenden Woche werden. Die Temperaturen ziehen aber zunächst nicht mit.