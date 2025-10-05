Auto prallt gegen Mauer in Ostrach – Jugendliche zünden Mülltonne in Mengen an

Gleich zwei Einsätze beschäftigten die Polizei im Landkreis Sigmaringen am Samstag, 4. Oktober.

In Ostrach kam gegen Abend eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der Strecke von Egelreute in Richtung Waldbeuren kurz vor Ulzhausen von der Fahrbahn ab. Nach Polizeiangaben verlor sie die Kontrolle über ihren Audi, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von rund 13.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Jugendliche zünden Mülltonne an

In Mengen kam es am Nachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem weiteren Vorfall: Zwei Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie in der Hauptstraße einen Feuerwerkskörper in eine Mülltonne warfen und danach flüchteten. Anwohner konnten das Feuer schnell löschen, sodass kein größerer Schaden entstand.

Die Jugendlichen sollen dunkel gekleidet gewesen sein, einer trug laut Polizei eine grüne Mütze. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen unter der Telefonnummer 07572/5071 zu melden.