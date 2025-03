Die längste Naturrodelbahn Deutschlands liegt in Bayern

Im Winter zieht es viele Menschen zum Skifahren und Snowboarden in die Berge. Doch auch Rodeln ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt. Wer nach einem besonderen Schlittenerlebnis sucht, könnte zum Wallberg bei Rottach-Egern in Oberbayern fahren.

Die Rodelbahn Wallberg ist die längste Naturrodelbahn Deutschlands

Am Wallberg in Rottach-Egern liegt die längste Naturrodelbahn Deutschland - die "Rodelbahn Wallberg". Mit 6,5 Kilometern und einer halben Stunde purem Fahrspaß ist die Rodelbahn länger als jede andere Schlittenstrecke.

Die Daten der "Rodelbahn Wallberg"

Streckenlänge: 6,5 Kilometer

Höhenunterschied: 825 Meter

Abfahrtsdauer: Etwa 30 Minuten

Start der Rodelbahn: Bergstation der Wallbergbahn auf 1.620 Metern Höhe.

Ende der Rodelbahn: Talstation der Wallbergbahn in Rottach-Egern.

Icon Vergrößern Die "Rodelbahn Wallberg" ist die längste Rodelbahn in Deutschland. Foto: IMAGO / Panthermedia Icon Schließen Schließen Die "Rodelbahn Wallberg" ist die längste Rodelbahn in Deutschland. Foto: IMAGO / Panthermedia

Alle wichtigen Informationen zur "Rodelbahn Wallberg"

Die "Rodelbahn Wallberg" wird als "sportlich" beschrieben und gehört durch Ihre Länge und Neigung zu den anspruchsvolleren Bahnen. Sie ist deshalb nicht für kleine Kinder geeignet. Etwas Rodelerfahrung sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Es ist außerdem Pflicht, einen Helm und eine Schneebrille zu tragen. Hunde sind auf der Strecke nicht erlaubt. Die Nutzung der Rodelbahn ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr. Welche Regeln auf der Rodelpiste gelten, erklärt hier der DAV. Während der Abfahrt lockt der wunderschöne Blick auf den Tegernsee und die Alpen - allerdings sollte man beim Fahren den Blick auf der Strecke haben. Den Start der Rodelbahn erreicht man mit der Wallbergbahn.

Rodel ausleihen an der "Rodelbahn Wallberg"

Einen Rodel können sich Wintersportler beim Schlittenverleih an der Talstation der Wallbergbahn in Rottach-Egern ausleihen. Bei Rodelbetrieb ist der Rodelverleih täglich von 8.45 bis 15.30 Uhr geöffnet. Die Leihgebühr für einen Schlitten beträgt 7 Euro pro Tag zzgl. Pfand.

Skibrillen und Helme werden nicht verliehen.

Die Fahrzeiten der Wallbergbahn

Die erste Bergfahrt der Wallbergbahn startet jeden Tag um 8:45 Uhr. Um 16:30 Uhr geht die letzte Gondel zurück ins Tal.

Weitere Rodelstrecken in Deutschland und dem Allgäu

Auch das Allgäu bietet eine Fülle an Rodelbahnen und Schlittenstrecken an. Hier einige der Rodelstrecken in der Region: