Flughafen München: Wieder Flüge nach Drohnensichtung

Flughafen München

Flugbetrieb in München läuft nach Drohnensichtung wieder

Rund 3.000 Passagiere stranden in der Nacht zu Freitag am Flughafen München. Dort war der Flugbetrieb wegen einer Drohnensichtung vorübergehend eingestellt worden.
Von dpa
    Seit dem frühen Morgen ist der Flugbetrieb wieder möglich.
    Seit dem frühen Morgen ist der Flugbetrieb wieder möglich. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

    Der Flugbetrieb am Flughafen München läuft seit dem frühen Morgen wieder. Das teilte die Bundespolizei mit. In der Nacht zum Freitag waren siebzehn Flüge wegen einer Drohnensichtung ausgefallen. Die Ausfälle betrafen rund 3.000 Passagiere. Sie verbrachten die Nacht in aufgestellten Feldbetten in Terminals oder in Hotels.

    Zuvor hatten mehrere Menschen von Drohnensichtungen berichtet. Die Deutsche Flugsicherung sperrte daraufhin die Start- und Landebahnen. Es gebe noch keinen neuen Ermittlungsstand, teilte die Bundespolizei mit. (dpa)

