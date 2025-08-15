Wie die Österreicher! Ausweichstraßen in Bayern seit heute für Durchreisende gesperrt

Seit dem heutigen Freitag, 15. August 2025, gelten in einem Teil Bayerns die gleichen Regeln für Durchreisende wie im österreichischen Tirol. Verkehrsteilnehmer, die auf der Durchreise sind, dürfen auch bei Stau nicht einfach über Ausweichrouten weiterfahren. In Österreich wird das Durchfahrtsverbot streng kontrolliert.

Durchfahrtssperren für Ausweichrouten in Bayern: A8 und A93 sind betroffen

Wegen des oftmals starken Reiseverkehrs auf der A8 nach Salzburg und die A93 in Richtung Brenner gibt es in den Sommermonaten immer wieder Staus auf den Autobahnen in Bayern. Dank Navigationssystemen weichen in diesen Fällen viele Autofahrer dann kurzerhand auf die Landstraßen aus und nutzen die sogenannten Ausweichrouten. Das Problem: auch dort kommt es dann meist zu Staus und in der Folge können ganze Regionen verkehrstechnisch lahmliegen.

Elf Ausfahrten betroffen: Durchfahrtssperren im Landkreis Rosenheim

Besonders stark davon betroffen ist in Bayern der Landkreis Rosenheim - beide Autobahnen führen durch den Kreis. Dort haben die Verantwortlichen deswegen ein Durchfahrtsverbot für Durchreisende verhängt. Die Folge davon: An insgesamt elf Anschlussstellen dürfen Autofahrer, die sich auf der Durchreise befinden, ab Freitag, 15. August 2025 nicht mehr abfahren. Davon betroffen sind:

Anschlussstellen an der A8:

100a Bad Aibling

100b Rosenheim-West

101 Dreieck Inntal

102 Rosenheim

103 Rohrdorf

104 Achenmühle

105 Frasdorf

106 Bernau am Chiemsee

107 Felden

Anschlussstellen an der A93:

8 Reischenhart

10 Brannenburg

Polizei will Durchfahrtssperren kontrollieren

Die Durchfahrtssperre soll laut Medienberichten von der Polizei kontrolliert werden. Die gesperrten Straßen sind entsprechend mit Verkehrsschildern gekennzeichnet. Die Durchfahrtssperren gelten laut Landkreis Rosenheim jeweils von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Schluss mit den Sperrungen soll dann zunächst zum Ende der Sommerferien sein.

Wann dürfen Autofahrer auf den Ausweichrouten unterwegs sein

Verkehrsteilnehmer, die ein konkretes Reiseziel in den gesperrten Ortschaften haben, dürften aber natürlich auch weiterhin über die betroffenen Straßen fahren. Bei Kontrollen sollte sie das aber entsprechend nachweisen können.