Wellness-Urlaub: In diesen Hotels im Schwarzwald ist das besonders gut möglich

Mehr als 1600 Wellnesshotels standen zur Auswahl. Spitzenbetriebe aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. Zum fünften Mal wurden jetzt die besten Wellnesshotels aus dieser Liste mit einem Award von wellness-hotel.info ausgezeichnet. Von den zehn besten Wellnesshotels aus Deutschland kommen zwei aus Baden-Württemberg, genauer aus Hinterzarten im Schwarzwald.

Die ersten beiden Plätze des Awards gingen in diesem Jahr nach Südtirol. Von den ausgezeichneten Hotels befinden sich 46 in Österreich, 41 in Italien, davon die meisten in Südtirol sowie 12 in Deutschland und 1 in der Schweiz.

Award für Wellnesshotels wird seit 2021 jährlich vergeben

Neben den Bewertungen auf wellness-hotel.info wurden auch Gästemeinungen auf Google, TripAdvisor und HolidayCheck ausgewertet und in das Ranking für den Award einbezogen. „Bei der Analyse der Gästezufriedenheit nehmen wir auch die negativen Bewertungen der letzten fünf Jahre unter die Lupe. Dabei setzen wir die Anzahl der schlechten Bewertungen ins Verhältnis zur Zimmeranzahl. So lässt sich erkennen, welche Hotels ihre Gäste voll und ganz überzeugen können“, sagt Christoph Reichl, Redaktionsleiter bei wellness-hotel.info.

wellness-hotel.info aus Friedburg in Österreich zählt mit jährlich rund einer Million Nutzerinnen und Nutzern zu den führenden Branchenportalen für Wellnessurlaube. Der Award, der seit 2021 jährlich an die besten Wellnesshotels vergeben wird, unterscheidet sich nach eigenen Angaben von anderen Hotel-Awards insbesondere dadurch, dass „mehrere unabhängige Bewertungsquellen für das Ranking herangezogen werden“.

Wellnessurlaub im Südschwarzwald in Hinterzarten

Hinterzarten ist eine malerische Gemeinde im Schwarzwald, bekannt für wunderschönen Landschaften, Wanderwege und Wintersportmöglichkeiten.

Die Region rund um Hinterzarten bietet zahlreiche Aktivitäten wie Skifahren, Langlaufen und Wandern, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

Deutschlands Top 10 beim Wellnesshotel-Award

Wellness- & Sporthotel Jagdhof, Röhrnbach (Bayern) Thula Wellnesshotel Bayerischer Wald, Lalling (Bayern) Wellness Hotel Zum Bräu, Kollnburg (Bayern) Wellnesshotel Sternwirt, Weigendorf (Bayern) Landhaus Sponsel-Regus, Heiligenstadt i. Ofr. (Bayern) Wellnesshotel Riedlberg, Drachselsried (Bayern) Wellness & Naturresort Reischlhof, Wegscheid (Bayern) Hotel Kesslermühle, Hinterzarten (Baden-Württemberg) Kristall & Vitalhotel Bergknappenhof, Bodenmais (Bayern) Erfurth´s Bergfried Ferien & Wellnesshotel, Hinterzarten (Baden-Württemberg)