Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Zwangspause: VfB-Verteidiger Jeltsch fällt mit Adduktorenverletzung aus

Zwangspause

VfB-Verteidiger Jeltsch fällt mit Adduktorenverletzung aus

Der Sieg des VfB Stuttgart zum Auftakt der Europa League hat eine Schattenseite. Auf einen gesetzten Verteidiger muss Trainer Sebastian Hoeneß vorerst verzichten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Gegen St. Pauli war Jeltsch noch voll dabei, gegen Celta Vigo musste er verletzt raus und fällt nun vorerst aus.
    Gegen St. Pauli war Jeltsch noch voll dabei, gegen Celta Vigo musste er verletzt raus und fällt nun vorerst aus. Foto: Tom Weller/dpa

    DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss vorerst ohne Verteidiger Finn Jeltsch auskommen. Der 19-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg in der Europa League gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Wie lang die Zwangspause sein wird, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist nicht mit. Jeltsch war am Donnerstagabend Mitte der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

    Ohne den Abwehrspieler treten die Stuttgarter von Trainer Sebastian Hoeneß damit am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln an. In der Europa League sind sie am kommenden Donnerstag beim FC Basel in der Schweiz zu Gast.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden