Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Zoll: Mann hat Reizstoffpistole griffbereit im Auto

Zoll

Mann hat Reizstoffpistole griffbereit im Auto

Verbotene Waffen? Habe er nicht im Auto, sagt ein Autofahrer auf der A6. Aber die Kontrolleure vom Zollamt haben scharfe Augen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zollbeamte sind bei einer Kontrolle auf der A6 fündig geworden. (Symbolbild)
    Zollbeamte sind bei einer Kontrolle auf der A6 fündig geworden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Zollbeamte haben bei einem Autofahrer auf der Autobahn 6 an der Anschlussstelle Untereisesheim (Kreis Heilbronn) mehrere Waffen gefunden. Der Mann hatte bei der Kontrolle behauptet, keine anmeldepflichtigen oder verbotenen Waffen dabei zu haben - doch die Beamten sahen im rückseitigen Fach am Fahrersitz griffbereit eine Schusswaffe. Laut Zoll handelte es sich um eine Reizstoffpistole. Zudem fanden die Beamten ein verbotenes Pfefferspray und zwei Springmesser mit jeweils mehr als acht Zentimeter Klingenlänge im Auto. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden