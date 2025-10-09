Der bekannte Sprachkritiker Uwe Pörksen ist tot. Das sagte sein Sohn, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der Deutschen Presse-Agentur. Demnach starb sein Vater in der Nacht zum Donnerstag. Pörksen galt als einer der einflussreichsten deutschen Sprachforscher, er wurde 90 Jahre alt.

Vor allem Pörksens sprachkritische Studien erfuhren viel Beachtung. Zu seinen bekanntesten Werken gehört «Plastikwörter: Die Sprache einer internationalen Diktatur» oder «Die politische Zunge: Eine kurze Kritik der öffentlichen Rede». Außerdem verfasste er mehrere Romane wie «Weißer Jahrgang» oder «Schauinsland».

Der im schleswig-holsteinischen Breklum geborene Wissenschaftler studierte Deutsch, Geschichte und Philosophie in Freiburg, Göttingen und Kiel. Er war unter anderem Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung sowie des PEN-Zentrums Deutschland. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Deutsche Sprache und Ältere Literatur an der Universität Freiburg.