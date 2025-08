Dann wird's mal wieder richtig Sommer: Sonne kommt zurück

Endlich Schluss mit Regen: Nach einem noch recht grauen Start in die neue Woche dürfen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf freundlicheres Wetter freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es ab Mitte der Woche im Land wieder sonniger.

Verantwortlich dafür: das Hochdruckgebiet «Ines» aus Spanien und Portugal, das auf der iberischen Halbinsel derzeit die Temperaturen auf über 40 Grad anfacht. Ganz so heiß wird es in Baden-Württemberg natürlich nicht. Der Deutsche Wetterdienst rechnet nach rund 25 Grad am Mittwoch mit bis zu 29 Grad am Donnerstag und weiter steigenden Werten zum Wochenende. Regen? Fehlanzeige von Mittwoch an.

Wochenende wird sommerlich

Und auch das Wochenende dürfte zu Ausflügen einladen. «Es kann schon sein, dass sich mal ein kurzes Gewitter oder ein Schauer hineinmogeln, aber es deutet sich grundsätzlich an, dass wir das sommerliche Wetter für mehrere Tage am Stück bekommen», sagte der verantwortliche DWD-Meteorologe.

Am Dienstag hingegen sollte der Regenschirm weiterhin noch mit dabei sein. Nach der DWD-Vorhersage kann es hier und dort noch schauern, nur im Südosten zeigt sich zu Tagesbeginn kurz die Sonne. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 21 Grad im Bergland und 26 Grad im Markgräflerland.