Wetterereignis: 32,2 Grad – nie war ein 20. September im Südwesten heißer

32,2 Grad – nie war ein 20. September im Südwesten heißer

Da war noch mal kurz Sommer: kurze Hosen, Sonnenbrille und ein Eis in der Hand. Dieser 20. September bot noch mal bestes Badewetter – und etwas für die Wetter-Historiker.
Von dpa
    Wie heiß war es in Baden-Württemberg am Samstag? (Symbolbild)
    Wie heiß war es in Baden-Württemberg am Samstag? (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang hat der Spätsommer noch eine historische Marke im Südwesten geknackt. Der Samstag war mit seinen hochsommerlichen Temperaturen der heißeste 20. September seit Beginn der Aufzeichnung, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In Ohlsbach (Ortenaukreis) wurden 32,2 Grad gemessen. Der bisherige Tagesrekord war 2003 in Mühlacker (Enzkreis) mit 31,7 Grad gemessen worden. Mit dem Sommer-Feeling ist jetzt aber vorerst Schluss: Tief «Bernward» bringt ein Temperatursturz von bis zu 20 Grad.

