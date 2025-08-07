Hitzewellchen im Südwesten: Wo wird 30-Grad-Marke geknackt?

Wer sich nach Sommer, Sonne und Badewetter sehnt, dürfte in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen auf seine Kosten kommen. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verspricht viel Sonnenschein und steigende Temperaturen - beste Voraussetzungen also für Aktivitäten im Freien, ob Picknick im Park oder ein entspannter Tag am See.

Heute soll sich der Südwesten laut DWD von seiner freundlichsten Seite zeigen: Viel Sonne und kein Regen stehen auf dem Programm. Die Temperaturen könnten im Bergland um 25 Grad erreichen, im Breisgau sind sogar Werte nahe 30 Grad möglich. Der Wind bleibt schwach und weht meist aus westlicher Richtung – ideale Bedingungen für alle, die draußen unterwegs sind.

Höchsttemperaturen kennen nur eine Richtung

In der Nacht zum Freitag rechnet der DWD mit nur wenigen Wolken am Himmel, vielerorts bleibt es klar. Vereinzelt könne sich Nebel bilden. Die Temperaturen sollen auf Werte zwischen 16 und 9 Grad sinken. Wer also früh aufsteht, sollte sich auf frische Morgenluft und eventuell eingeschränkte Sicht einstellen.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Sommerwetter fortsetzen: Wieder prognostiziert der DWD viel Sonne ohne Niederschlag. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen im Hochschwarzwald etwa 28 Grad. Entlang des Rheins seien sogar bis zu 33 Grad möglich. Der Wind könne gelegentlich etwas auffrischen.

Trüben Schauer das Wochenende?

Die Nacht zum Samstag soll laut den Meteorologen meist klar oder nur gering bewölkt verlaufen. Im Nordwesten könnten später einige Wolken aufziehen, kurze Schauer seien dort nicht ganz ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen voraussichtlich zwischen 17 und 12 Grad.

Am Samstag bleibt es der Prognose zufolge überwiegend freundlich: Die Höchstwerte steigen im Bergland auf bis zu 29 Grad, entlang des Rheins sind sogar bis zu 34 Grad drin. Der Wind weht dabei schwach aus West- oder Nordwest.