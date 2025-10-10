Herbst im Südwesten: Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag

Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag - im Südwesten zeigt sich der Herbst in seiner ruhigen, aber abwechslungsreichen Variante. Wer früh unterwegs ist, sollte sich auf eingeschränkte Sichtverhältnisse einstellen. Im Tagesverlauf lockert es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber meist auf: Erst soll es vor allem im Süden sonnige Abschnitte geben, zum Abend hin dann auch im Norden.

Heute bleibt es in Baden-Württemberg der Vorhersage zufolge zunächst gebietsweise länger neblig oder trüb. Wo sich der Hochnebel hartnäckig hält, steigen die Temperaturen demnach kaum über 12 Grad. Komme hingegen die Sonne durch, seien bis zu 18 Grad möglich. Der Wind spiele keine große Rolle.

In der kommenden Nacht kann sich erneut verbreitet Nebel oder Hochnebel bilden, wie die Meteorologen ankündigten. Dazu gehen die Temperaturen in den Keller: Die Tiefstwerte liegen voraussichtlich zwischen 7 und 3 Grad.

Mildes und trockenes Wochenende

Am Samstag geht es ähnlich weiter: Während im Norden des Landes trübe Abschnitte länger andauern könnten, darf man sich im Süden zur Mittagszeit meist wieder auf Sonnenschein freuen. Die Temperaturen erreichen dann je nach Nebelauflösung 13 bis 18 Grad, wie der DWD weiter mitteilte. Der Wind bleibe weiterhin eher schwach und komme aus nördlicher Richtung. Die Nacht zum Sonntag verlaufe teils klar, teils neblig bei 8 bis 4 Grad.

Für Sonntag kündigt der Wetterdienst anhaltend ruhiges Herbstwetter an - typisch für diese Jahreszeit mit einem Wechselspiel aus Nebel, Hochnebel und Sonne. Bei Höchsttemperaturen von 13 bis 17 Grad bleibe es mild.

In der Nacht zum Montag soll es weniger neblig sein. Dafür ziehen laut der Prognose aus Nordosten ein paar Wolkenfelder auf. Die Temperaturen sinken demzufolge dann auf 7 bis 3 Grad.