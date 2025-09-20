Ein letztes Mal Sommer-Feeling in diesem Jahr?

Eisschlecken, mit Sonnencreme einschmieren und Sonnenbrille nicht vergessen: Der Spätsommer gibt heute noch einmal alles. Baden-Württemberg darf sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf viel Sonne freuen.

Die Temperaturen steigen dabei voraussichtlich auf sommerliche Höchstwerte um 28 Grad. Entlang des Oberrheins und nördlich der Schwäbischen Alb könnten lokal sogar bis zu 32 Grad erreicht werden. Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig und weht zunehmend aus Südwest. Dann folgt laut dem DWD ein markanter Wetterumschwung.

Schauer, Gewitter, Dauerregen

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung laut der Vorhersage von Westen her zu, örtlich kann es erste Schauer geben. Die Temperaturen sinken demnach auf 18 bis 12 Grad. Im Schwarzwald seien starke bis stürmische Böen möglich.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Wetter deutlich wechselhafter zeigen. Während es im Südosten zunächst noch freundlich bleibt, soll es im Norden und Westen des Landes schon vormittags vereinzelt schauern oder gewittern. Bis zum Abend setzt dort teils anhaltender Regen ein.

Die Temperaturen gehen der Prognose zufolge spürbar zurück: Die Höchstwerte sollen bei 19 Grad im Hochschwarzwald und bei 25 Grad an der bayerischen Grenze liegen. Der Wind dreht auf Nordwest.

Herbstbeginn auf dem Kalender und am Himmel

Der Montag bringt voraussichtlich den vollständigen Umschwung: Passend zum kalendarischen Herbstbeginn bestimmen dichte Wolken und vielerorts Dauerregen laut DWD das Bild. Mit Tageshöchstwerten von 10 bis 15 Grad ist die sommerliche Wärme dahin. Besonders im Hochschwarzwald müsse erneut mit stürmischen Böen gerechnet werden.

In der Nacht zum Dienstag bleibe es nass und ungemütlich mit weiteren Regenfällen. Die Temperaturen könnten auf bis zu fünf Grad sinken.